Камеры и дисплеи вместо зеркал: компания Audi внедрит виртуальную концепцию в электрокроссоверы
Концепцию "виртуальных боковых зеркал" воплощает компания Audi. В ее основе – камеры, которые в режиме реального времени передают изображение на небольшие OLED-дисплеи, вмонтированные изнутри в дверь водителя и пассажира рядом с панелью приборов. Простыми прикосновениями к сенсорному экрану водитель может подстроить изображение под себя, масштабируя его и меняя угол обзора.
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Источник: 24 канал
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