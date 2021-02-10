Канадская разведка имеет аудиозапись разговора, вероятно, министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Она касается возможных причин сбития самолета МАУ близ Тегерана.

На записи министр обсуждает возможность того, что сбитие самолета было преднамеренным.

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Что говорил Зариф

Министр объяснил, что, вероятно, катастрофа произошла из-за преднамеренного нападения на него двумя или тремя "инфильтраторами".

Мужчина сказал, что политическое и военное руководство Ирана может никогда не раскрыть полную правду относительно авиакатастрофы.

Есть причины, по которым это может никогда не раскрыться. Они не скажут нам или кому-либо другому, поскольку сделав это, будут открыты некоторые двери в оборонные системы стран, публичное обсуждение чего не будет в национальных интересах,

– говорится в аудиозаписи.

Что известно об этом разговоре

Специальный представитель премьер-министра Канады по катастрофе Ральф Гудейл заявил, что разведка Канады получила эту аудиозапись в ноябре 2020 года. По его словам, ко всем потенциальным доказательствам страна относится серьезно.

В то же время посол Украины в Канаде Андрей Шевченко отметил, что Украина узнала об аудиозаписи из СМИ, хотя канадская полиция помогала украинским правоохранителям в расследовании.

На записи также есть голоса других людей, однако их личности пока не раскрывают.

Обратите внимание! Самолет МАУ сбили 8 января в Иране. Все 176 человек на борту погибли, среди них 11 украинцев. Подробнее – читайте здесь.



Авиакатастрофа МАУ / Инфографика 24 канала