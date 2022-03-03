Санкции будут расти, если оккупант продолжит свою агрессию против Украины
Под санкции попали 10 ключевых лиц "Роснефти" и "Газпрома". Таким образом, Канада ударит по важным компаниям энергетического сектора России.
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Мы будем продолжать усиливать давление на российский режим, пока он не изменит курс,
– заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Заметим, что в МИД Канады пригрозили России, что санкции будут расти, если оккупант продолжит свою агрессию против Украины.
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