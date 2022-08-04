Мы отправляем к 225 канадским солдатам в рамках операции UNIFIER, рассказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. UNIFIER – это военная миссия Канады по обучению и наращиванию потенциала в Украине.

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В Великобритании канадцы будут учить новобранцев ВСУ. В Минобороны страны говорят, что Канада разрешила обучение, поскольку стремится увеличить численность сухопутных сил Украины перед лицом российской агрессии.

Что известно о военной миссии

Эту миссию разворачивают примерно на 4 месяца. Первый из трех тренировочных когорт, состоящий из 90 солдат, наберут из канадской легкой пехоты. Они планируют вылететь 12 августа и начнут проводить курсы в ближайшие недели.

Обучение проходите на военной базе, расположенной в Юго-Восточной Англии. Будут обучать обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя, полевого искусства, тактики патрулирования и т.д.

В целом операция UNIFIER была начата в 2015 году по запросу украинского правительства, а в начале этого года была расширена и продлена до марта 2025 года.

Обратите внимание! С февраля 2022 года Канада выделила Украине военную помощь на 626 миллионов долларов. Она включала артиллерийские пушки-гаубицы M777 со сменными стволами и совместимыми боеприпасами, а также специализированные камеры беспилотников и бронированные машины.

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