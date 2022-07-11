Так, в Siemens заявили, что это "политическое решение по экспорту является важнейшим первым шагом для поставки турбины".

Ранее Канада согласилась на передачу Германии отремонтированной турбины для "Северного потока"

Добавили, что трубу должны транспортировать как можно скорее. Уже трудятся над формальными процедурами. В частности, договариваются по обязательным законом процедурам контроля за экспортом и импортом.

Наши эксперты интенсивно работают над всеми дальнейшими формальными согласованиями и логистикой,

– говорится в заявлении Siemens.

Что этому предшествовало

Канада 10 июля согласилась передать Германии турбину Siemens, чтобы возобновить полноценную работу российского газопровода "Северный поток". Сказали якобы в отсутствие необходимой поставки газа экономика Германии пострадает от значительных трудностей.

По информации СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал возвращение турбины из Канады.

В Украине осудили это решение, назвав его плохим прецедентом исключения из санкций. Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон убежден, что Канада подверглась давлению. Дело в том, что у российского "Газпрома" есть все возможности транспортировать достаточно газа в Европу, однако не делает этого ради шантажа.

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