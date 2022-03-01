Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Ранее Канада покупала часть нефти в России, однако пока отказывается это делать.

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Он пояснил, что свое решение принял на фоне вторжения России. Война, как сказал Трюдо, должна немедленно прекратиться, а виновных надо привлечь к ответственности. Ведь расходы только растут.

К такому шагу призвал премьера бывший министр обороны Канады Джейсон Кенни. Он также отметил, что соответствующее решение надо принять и США.

Канада направляет Украине оружие

Премьер сообщил, что Канада пришлет нашему государству противотанковое оружие. Его должны доставить через Польшу.

Заметим, что ранее государство поддержало отключение России от SWIFT. Мол, такой шаг уничтожит экономику оккупантов.

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