Премьер-министр правительства Канады Джастин Трюдо в среду, 26 января, официально объявил об этом. И пообещал предоставить Украине нелетальное оружие и помогать в противостоянии кибератакам.

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Канада решила увеличить военную помощь Украине

В Канаде 26 января прошло заседание кабинета министров. После этого к журналистам вышел глава правительства Джастин Трюдо и другие министры. Они сообщили, что:

  • Миссия UNIFIER в Украине (в рамках которой канадские военные передают опыт бойцам Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии) должна была закончиться в марте 2022 года, но этого не произойдет. Миссию официально продлили на 3 года.
  • К постоянному количеству в 200 военнослужащих из Канады прибавят еще 60. Более того, в правительстве еще подумают, не увеличить ли в общей сложности их до 400 – то есть вдвое.

Самый большой вклад, который Канада сейчас может дать Украине – это люди. Наши воины подготовили более 30 тысяч украинских бойцов. Мы не должны недооценивать важность этой учебной миссии,
– сказала глава минобороны Канады Анита Ананд.

Все это – на фоне угрозы нового российского вторжения.

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