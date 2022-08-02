Так, Канада наложила новые санкции в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций. Они причастны к вторжению в Украину и военным преступлениям в Буче.

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В правительстве Канады подчеркнули, что страна осуждает убийство мирных украинцев и будет использовать все средства для обеспечения полного расследования нарушений международного права на территории Украины, в частности в Буче.

Рассматривают еще больше санкций

Кроме того, Оттава и дальше будет работать с международными партнерами для координации действий и изучения возможности ввести новые антироссийские санкции. Министр иностранных дел Мелани Жоли подчеркнула, вопиющие действия российской военной машины не забудут.

Мы не позволим владимиру путину и его помощникам действовать безнаказанно,

– добавила Жоли.

Канада поддерживает Украину и продолжит работу со своими партнерами в международном сообществе, чтобы привлечь россию к ответственности.

Обратите внимание! Чтобы возобновить полноценную работу российского газопровода Северный поток-1, Канада решила передать Германии турбину Siemens. В Киеве возмутились. Президент Владимир Зеленский отметил, что москва воспримет это исключение из санкций как слабость Запада.

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