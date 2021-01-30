Канада ужесточила ограничения для въезда: что теперь нужно
Из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в мире канадские власти решили изменить правила для въезда в страну. Теперь, попав на территорию Канады, необходимо сдать тест на COVID-19.
Источник: The Guardian
После сдачи теста прибывшему придется 3 дня ждать результата в определенном отеле.
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По словам главы правительства Канады Джастина Трюдо, этот отель турист будет оплачивать сам. По предварительным подсчетам, это обойдется в около 2 тысяч долларов.
Те, у кого результат окажется отрицательным, смогут соблюдать режим карантина дома под строгим надзором и контролем,
– заявил Трюдо.
Что касается тех, кому не повезло и у кого тест – положительный, то они тоже останутся на карантине в определенных заведениях. Там будут проверять, какие именно штаммы туристы переносят.
Отметим, что ранее Канада ограничила въезд для граждан из других стран по необязательным причинам. Ограничения продлятся до 21 февраля.
Какова ситуация с коронавирусом в Канаде?По состоянию на 30 января в Канаде обнаружили почти 775 тысяч случаев коронавируса, из них 19 800 – летальные. Выздоровели более 701 тысячи больных.
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