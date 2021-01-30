Из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом в мире канадские власти решили изменить правила для въезда в страну. Теперь, попав на территорию Канады, необходимо сдать тест на COVID-19.

Источник: The Guardian

После сдачи теста прибывшему придется 3 дня ждать результата в определенном отеле.

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По словам главы правительства Канады Джастина Трюдо, этот отель турист будет оплачивать сам. По предварительным подсчетам, это обойдется в около 2 тысяч долларов.

Те, у кого результат окажется отрицательным, смогут соблюдать режим карантина дома под строгим надзором и контролем,

– заявил Трюдо.

Что касается тех, кому не повезло и у кого тест – положительный, то они тоже останутся на карантине в определенных заведениях. Там будут проверять, какие именно штаммы туристы переносят.

Отметим, что ранее Канада ограничила въезд для граждан из других стран по необязательным причинам. Ограничения продлятся до 21 февраля.