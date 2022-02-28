Канада всеми силами пытается помочь Украине одолеть российских оккупантов. Правительство принимает против нашего неприятеля санкции, а общественность помогает с обеспечением всех нужных ресурсов.

Кстати Евросоюз закрыл с 28 февраля воздушное пространство для России

"Желто-синий" флешмоб

Также в Канаде делают все, чтобы мы чувствовали их поддержку. Некоторые здания и мосты здесь подсветили желто-синими цветами. Фотографии невероятного флешмоба распространил у себя на странице премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Желто-синяя" акция в Канаде / Фото с твиттера Джастина Трюдо

Цвета Украины на мосту / Фото с твиттера Джастина Трюдо

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.