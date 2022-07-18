Политолог Николай Давидюк считает, что решение отдать отремонтированную турбину – это договоренности Германии. Об этом он сказал 24 каналу.

Внимание В минфине Канады назвали правильным решение отдать Германии турбину для "Северного потока"

Он считает, что немцы попытались подать это решение Канаде не как антироссийское, а исключительно как помощь Германии.

Политолог убежден, что это был основной мотив и зов.

Однако я думаю, что есть еще многое, о которых нам не сказали. Это случилось на днях, когда шли торги по хлебу. И было несколько решений, которые пошли на пользу россии, в том числе и эта турбина,

– сказал Давидюк.

Как он объяснил, чтобы россияне "дали добро" по вывозу из Украины зерна, им пошли на уступки.

К Канаде сейчас много вопросов

Как добавил политолог, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо был большим другом Украины.

"Сегодня он просто пассивный игрок, не помогающий и не поддерживающий", – добавил Давидюк.

Трюдо – пассивный игрок, турбина – вишенка на торте: смотрите видео

Канада передаст Германии турбину для "Северного потока-1"

Чтобы возобновить полноценную работу российского газопровода Северный поток-1, Канада решила передать Германии турбину Siemens. Берлин очень обрадовался этому, а вот в Киеве – возмутились.

Сергей Макогон заявил, что Канада подверглась давлению со стороны россии. В то же время советница главы "Нафтогаза" Светлана Залищук отметила, что украинская газотранспортная система может обеспечить дополнительные объемы поставок газа и без этой турбины.

Президент Владимир Зеленский отметил, что москва воспримет это исключение из санкций как слабость Запада .

. В министерстве финансов Канады считают, что решение отдать Германии турбину для газопровода "Северный поток" верно. Мол, очень важно, что его поддержали США.

Впрочем после объявления резонансного решения Канада решила расширить санкции против россии за "нарушение международного мира и безопасности, повлекшее за собой кризис в мире".