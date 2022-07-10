Сергей Макогон подчеркнул, что понимает логику этого решения, ведь на возвращение турбины возлагают серьезные надежды на то, что это позволит снизить стоимость газа и увеличить его поставки в Европу. Однако гендиректор Оператора ГТС Украины подчеркнул, что у российского "Газпрома" есть все возможности транспортировать достаточно газа в Европу, однако он не делает этого.

Напомним Канада согласилась на передачу Германии отремонтированной турбины для "Северного потока"

россия продолжает газовый шантаж

Макогон подчеркнул, что Канада и Германия надеются, что после возвращения турбины российский "Газпром" полностью возобновит транзит газа в Европу, что позволит наполнить газохранилища и подготовиться к зиме. То есть они надеются на то, что россия будет транспортировать 100 миллионов кубометров газа в сутки. Однако гендиректор Оператора ГТС назвал это решение плохим прецедентом.

К сожалению, Канада подверглась давлению и приняла решение вернуть турбину "Газпрому". Это очень плохой прецедент исключения из санкций,

– подчеркнул Макогон.

Гендиректор Оператора ГТС объяснил, что сейчас у россии нет никаких препятствий совершать необходимый транзит газа, однако именно "Газпром" этого и не делает. К примеру, российская компания не полностью использует маршрут через Польшу, по которому можно транспортировать 90 миллионов кубометров газа в сутки. Также россия не использует проплаченные транзитные мощности. Макогон отметил, что "Газпром" использует всего 40% транзитных мощностей.

Учитывая эти причины, Макогон подчеркнул, что "Газпром" и без турбины, которую вернула Германии Канада мог бы полностью обеспечивать Европу газом, однако россия стремится шантажировать Запад. Поэтому Макогон выразил надежду, что Европа сможет полностью отказаться от российского газа.

Шольц радуется возвращению турбины

Немецкий канцлер Олаф Шольц радуется возвращению турбины из Канады. Как сообщает издание Bild, он приветствовал решение, принятое за океаном.

Мы приветствуем решение наших канадских друзей и союзников,

– сказал Шольц.



Сколько Европа платит за российский газ / Инфографика 24 канала

Напомним, что 10 июля правительство Канады приняло решение вернуть Германии турбину Siemens газопровода "Северный поток". Эта турбина была на ремонте в Канаде, но после введения санкций против россии, ее вывоз стал невозможен. Поэтому такой шаг фактически обходит антироссийские санкции.

В Германии стремились вернуть эту турбину, аргументируя это тем, что россия вообще может прекратить транзит газа в Европу и тем, что нужно готовиться к отопительному сезону.

Интересно – Германия признала свою ответственность за войну в Украине: смотрите видео