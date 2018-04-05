Канада выдвинула России мощные обвинения

Россия в 2017-м организовала кампанию по дискредитации министра иностранных дел Канады Христи Фриланд.

Такое заявление сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что усилиями российских пропагандистов разнообразным образом в социальных сетях появлялись дискредитативние месседжи о Фриланд.

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Трюдо подчеркнул, что для манипулирования общественным мнением, Россия использует различные каналы коммуникации.

Есть много способов, с помощью которых Россия использует киберпространство, социальные медиа, пропаганду, чтобы влиять на общественное мнение, продвигая пророссийскую позицию. Наши подразделения в Латвии пока сталкиваются с волной российских вмешательств и пропаганды,

– добавил премьер-министр Канады.