Канадцев призвали прятать марихуану от несовершеннолетних

Канадские специалисты призывают граждан лучше прятать от несовершеннолетних съедобную продукцию, в составе которой есть марихуана.

Об этом сообщило издание The Guardian.

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Несмотря на легализацию марихуаны в стране в октябре, продажа съедобных товаров с коноплей запрещен минимум до 2019 года. Однако это не останавливает некоторые розничные и интернет-магазины. В результате на нерегулируемый рынок попадают конопляные сладости с большой дозой действующего вещества.

Отмечается, что цветные упаковки с печеньем или мармеладки привлекают детей. А поскольку при употреблении каннабиса в пищу его эффект заметен не сразу, это ставит их под угрозу серьезного отравления.

В 2017 году, еще до легализации марихуаны, за год было зафиксировано почти 600 случаев отравления. При этом пострадали не менее 24 ребенка в возрасте менее четырех лет. Теперь же власти опасаются резкого роста подобных случаев.

Сейчас по закону в Канаде можно получить до 14 лет тюрьмы и штраф в 15 тысяч долларов за угощение несовершеннолетних наркотиками.

Напомним, что Канада – вторая в мире сняла запрет на употребление марихуаны в рекреационных целях. Канадские чиновники уверены: гражданские свободы распространяются и на эту сферу, и жители страны смогут ответственно распорядиться предоставленной свободой.