Следует понимать, что в результате пожаров эвакуируют целые города. Это самый сильный сезон пожаров за всю историю наблюдений. В сеть уже выкладывают жуткие фото и видео, на которых можно увидеть, как бушует стихия.

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Эвакуируют тысячи людей

Как отмечают журналисты, масштабные пожары бушуют в городе Келовна. Там продолжалась эвакуация около 20 тысяч человек. Сам населенный пункт расположен в провинции Британская Колумбия, а его население – 150 тысяч человек.

Известно, что огонь там распространился на жилые районы. Городские власти отметили, что стихия уничтожила "значительную часть зданий". Правда, точно неизвестно, сколько именно.

В Келоуне также закрыли аэропорт в целях безопасности. Что касается эвакуации, то ее осуществляют другими путями в безопасные зоны.

По состоянию на вечер пятницы эвакуировали около 19 тысяч жителей Йеллоунайфа. Об этом рассказала мэр.

Эвакуация прошла с огромным успехом. Нам удалось практически эвакуировать весь город,

– заявила мэр Ребекка Алти на пресс-конференции в пятницу вечером.

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Что делает правительство страны

Следует понимать, что правительство Канады развернуло "значительные военные ресурсы". Они направлены на помощь по эвакуации населения, а также укрощение стихии на Северо-Западных территориях. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Мы координируем воздушную эвакуацию, мы убеждаемся, что мы готовы реагировать на все потребности общины сейчас и будем готовы в ближайшие месяцы и годы, поскольку мы стремимся обеспечить безопасность двигающихся вперед людей, даже когда мы восстанавливаем места, где есть ужасные потери,

– отметил Трюдо.

Заметим, что по подсчетам площадь территорий, охваченных огнем, уже превышает площадь Греции. Жители регионов, приближенных к стихии, продолжают эвакуировать.