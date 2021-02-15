Снежная лавина сошла возле популярного горнолыжного курорта "Уистлер-Блэккомб", что на западе Канады. Это уже вторая смертельная лавина за последние дни.

Сейчас в городке Уистлер, где расположен курорт, сохраняется нестабильная ситуация. Правоохранители призвали отказаться от катания вне трасс.

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Что известно о жертве

К сожалению, в результате схода лавины один человек погиб. Известно, что 45-летний мужчина отдыхал вместе с двумя другими людьми, когда на них начала двигаться снежная лавина.

Сноубордиста нашли через 45 минут после того, как его накрыло лавиной. Но его травмы были несовместимы с жизнью. Медикам пришлось лишь констатировать смерть.

Обратите внимание! Это уже второй смертельный сход лавины за последние дни. 12 февраля лавины в этом же регионе накрыли трех человек, из которых один погиб, двое других получили травмы.

В течение последних трех дней спасатели в этом регионе осуществили по меньшей мере 4 серьезные поисково-спасательные операции. За этот период 2 туристов погибли, также были случаи получения серьезных травм.



В Канаде снова сошла смертельная лавина / Фото АР

Заметим, сейчас в Украине также сохраняется снеголавинная опасность. Спасатели призвали не отправляться в горы на время непогоды. Они также объявили третий уровень опасности.



Как спастись во время схода снежной лавины / Инфографика 24 канала