Об этом заявил депутат от Либеральной партии Ариф Вирани во время выступления в парламенте Канады. Также страна будет оставаться непоколебимой в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

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По словам Вирани, говорится об отстаивании права нашего государства на стремление в НАТО, защите его границ и развитии экономики.

Депутат также подчеркнул, что Канада будет непоколебима и в вопросе защиты Украины на фоне агрессии Кремля.

Любое дальнейшее вторжение России на украинскую территорию вызовет экономические санкции,

– подчеркнул Вирани.

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Отношения Украины и Канады: последние новости

Владимир Зеленский заявил, что Канада решила предоставить Украине финансовую помощь. Речь идет о 120 миллионах долларов.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал предоставить Украине нелетальное вооружение на фоне агрессии России. Также он постановил продлить операцию UNIFIER еще на 3 года. Это обойдется стране примерно в 280 миллионов долларов США.

Из-за угрозы эскалации России Канада решила переместить свои войска в пределах Украины. В частности, их отправили к западу от реки Днепр.

В то же время Канада приступила к эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Однако такие меры назвали временными.

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