В течение выходных 26 – 27 июня во регионе зафиксировали более 40 изменений температурных показателей. В эпицентре аномальной жары оказалось курортный город Уистлер.

Заметьте Впервые за 75 лет: жара во Львове побила исторический температурный рекорд

Ожидается, что там температура будет подниматься в течение недели, ведь горы накапливают тепло. Людей призывают быть осторожными и не пренебрегать собственным здоровьем.

Длительная, опасная и историческая волна жары продержится в течение недели,

– говорится в сообщении.

В городах уже открыли центры аварийного охлаждения. На улицах людям раздают бутылки с водой и головные уборы.

Климатолог Дэвид Филлипс в эфире одного из телеканалов сообщил, что в Канаде сейчас жарче, чем в ОАЭ.

Заметьте! Предыдущий температурный рекорд Канада установила еще в 1937 году. Тогда зафиксировали 45 градусов.

В США также готовятся к температурных рекордов