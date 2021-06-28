В течение выходных 26 – 27 июня во регионе зафиксировали более 40 изменений температурных показателей. В эпицентре аномальной жары оказалось курортный город Уистлер.
Заметьте Впервые за 75 лет: жара во Львове побила исторический температурный рекорд
Ожидается, что там температура будет подниматься в течение недели, ведь горы накапливают тепло. Людей призывают быть осторожными и не пренебрегать собственным здоровьем.
Длительная, опасная и историческая волна жары продержится в течение недели,
– говорится в сообщении.
В городах уже открыли центры аварийного охлаждения. На улицах людям раздают бутылки с водой и головные уборы.
Климатолог Дэвид Филлипс в эфире одного из телеканалов сообщил, что в Канаде сейчас жарче, чем в ОАЭ.
В США также готовятся к температурных рекордов
- Национальная метеорологическая служба США уже предупредила людей о предстоящих температурных рекордах.
- В частности 28 июня сильную жару прогнозируют в городах Сиэтл и Портленд.
- Накануне в США уже зафиксировали +44 градусов.
- Метеорологи объясняют это тем, что над страной задержался антициклон.