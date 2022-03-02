Такую инициативу выдвинул депутат Чарли Ангус. Он предлагает переименовать улицу, где находится российское посольство в Канаде.

Заметьте Уже весь мир знает о "русском корабле, иди на х*й", – министр финансов Канады

Депутат отметил, что Президент Украины по-новому определил отношения мира с Россией.

Посольство России в Канаде находится по адресу Шарлотт-стрит, 285 в Оттаве. Почему бы нам не переименовать его в бульвар Зеленского? Потому что с этого момента Владимир Зеленский по-новому определил отношения России с миром,

– заявил Ангус.

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