Простые правила

Если вы волонтер и собираете средства, отправляйте информацию со счетами лица или организации, которые собирают эти средства.

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Или, если вы волонтер или организация и имеете средства, однако ищете ресурс, лицо или место где необходимые вам вещи можно приобрести – пишите нам, поможем ускорить поиск.

Если вы небезразличный гражданин, который может помочь с вещами, указанными в списке, или привезти помощь в определенный пункт – пишите в наш чат координации или напрямую нашим координаторам.

Контакт координатора чата – доступен здесь.

При написании координатору канала обязательно указывайте город, четкий список потребностей или точное количество имеющейся помощи, которую можете передать.

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