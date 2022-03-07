Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

На тему Стерненко запустил флешмоб в твиттере с требованием к Испании выдать Шария

По его словам, супругу Шария Ольгу и их общий канал "Дубль" также заблокировали на ютубе в Украине.

Ранее Шарий писал, что его страницы в Инстаграмме и Фейсбуке заблокированы в Украине из-за официального запроса.

Добавим, что Анатолий Шарий является кремлевским пропагандистом. Он часто публикует фейки о войне РФ на Украине. Еще 16 февраля 2021 года СБУ объявила Шарию подозрение за его проступки против Украины и государственную измену, а МИД снова попытается добиться экстрадиции пророссийского пропагандиста на родину.

Сейчас пропагандист осел в Испании, там у него появилась шикарная вилла. По оценкам журналистов "Следствие. Инфо", ее стоимость составляет более 1 миллиона евро, что доказывает, что работа информ-террориста в условиях гибридной войны очень хорошо финансируется.