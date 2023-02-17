По его словам, западным странам следует подготовиться к долгой войне в Украине. Он также отметил, что следует показать Путину, что Запад останется вместе с Украиной.

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Шольц поблагодарил Штаты за мощную поддержку Украины

Канцлер Германии отметил Соединенные Штаты за их постоянную и жизненно важную поддержку.

Мы просто делаем это (поддерживаем Украину – 24 Канал) вместе с нашими друзьями и партнерами, и особенно с Соединенными Штатами,

– заявил Шольц.

Он добавил, что в скором времени будет развернуто больше войск и техники вместе с обученными украинскими солдатами. Однако Шольц предупредил, что многие партнеры Украины не могут поставить самые современные модели боевых машин.

Также он отметил необходимость увеличения производства важнейшего оружия, включая боеприпасы.

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