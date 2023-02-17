По его словам, западным странам следует подготовиться к долгой войне в Украине. Он также отметил, что следует показать Путину, что Запад останется вместе с Украиной.
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Шольц поблагодарил Штаты за мощную поддержку Украины
Канцлер Германии отметил Соединенные Штаты за их постоянную и жизненно важную поддержку.
Мы просто делаем это (поддерживаем Украину – 24 Канал) вместе с нашими друзьями и партнерами, и особенно с Соединенными Штатами,
– заявил Шольц.
Он добавил, что в скором времени будет развернуто больше войск и техники вместе с обученными украинскими солдатами. Однако Шольц предупредил, что многие партнеры Украины не могут поставить самые современные модели боевых машин.
Также он отметил необходимость увеличения производства важнейшего оружия, включая боеприпасы.
У стран НАТО заканчиваются боеприпасы: что известно
- Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что на войне в Украине тратят огромное количество боеприпасов, и их количество у союзников уменьшается. По его словам, уровень использования снарядов выше уровня производства.
- В то же время Столтенберг отметил, что НАТО видит, что делает Путин, посылая тысячи своих военных насмерть. Следовательно, он призвал срочно предоставить Украине больше оружия.
- НАТО попросит своих членов увеличить запасы боеприпасов, сильно истощенных войной в Украине.
- Отмечается, что еще до вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года многие страны НАТО не смогли выполнить поставленные Альянсом задачи по накоплению вооружений, поскольку считалось, что войны на истощение с масштабными артиллерийскими боями ушли в прошлое.
- Представитель НАТО сказал, что больше всего не хватает 155-миллиметровых снарядов, используемых в гаубицах, ракет HIMARS и боеприпасов для систем ПВО, таких как IRIS-T, Patriot и Gepard, активно используемых украинскими войсками.