Главные кандидаты в президенты Чехии во время предвыборных дебатов рассказали, что курили марихуану и не были бы против ее легализации.

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Откровенные дебаты в Чехии

Нерудова рассказала, что она попробовала марихуану еще в старших классах школы, а Павел сказал, что курил "траву" недавно в кругу друзей.

Отметим, что марихуана в Чехии запрещена для рекреационного использования, но ее личное хранение было декриминализировано с 2010 года, а медицинский каннабис был легализован с 1 апреля 2013 года.

Претендующий на пост президента Чехии Петер Павел признался, что однажды сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав на три месяца.

О чем еще говорили кандидаты в президенты

Почти все кандидаты рассказали о своих недостатках. Достаточно молчалив в этой теме был профсоюзный лидер Йозеф Стредула. Все остальные кандидаты признались в том, что употребляют брань, а сенатор Павел Фишер рассказал, что управлял автомобилем после выпитого алкоголя, но за границей, где это не наказывается.

Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш в дебатах участвовать отказался.

Первый тур предстоящих президентских выборов в Чехии состоится 13 – 14 января, второй при необходимости – 27 – 28 января.

Любопытно. Согласно последней модели выборов, опубликованной в конце декабря агентством Median, лидирует бывший военный Петр Павел с 28,7% голосов, на втором месте – Бабиш с 28,5%. Экономистка Дануше Нерудова претендует на 25,1%, остальные кандидаты не набирают более 5%.

Напомним, что Сенат Чехии 14 декабря проголосовал за осуждение Голодомора 1932 – 1933 годов. Страна признала это событие преступлением против человечества и народа.