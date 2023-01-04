Главные кандидаты в президенты Чехии во время предвыборных дебатов рассказали, что курили марихуану и не были бы против ее легализации.
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Откровенные дебаты в Чехии
Нерудова рассказала, что она попробовала марихуану еще в старших классах школы, а Павел сказал, что курил "траву" недавно в кругу друзей.
Отметим, что марихуана в Чехии запрещена для рекреационного использования, но ее личное хранение было декриминализировано с 2010 года, а медицинский каннабис был легализован с 1 апреля 2013 года.
Претендующий на пост президента Чехии Петер Павел признался, что однажды сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав на три месяца.
О чем еще говорили кандидаты в президенты
Почти все кандидаты рассказали о своих недостатках. Достаточно молчалив в этой теме был профсоюзный лидер Йозеф Стредула. Все остальные кандидаты признались в том, что употребляют брань, а сенатор Павел Фишер рассказал, что управлял автомобилем после выпитого алкоголя, но за границей, где это не наказывается.
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш в дебатах участвовать отказался.
Первый тур предстоящих президентских выборов в Чехии состоится 13 – 14 января, второй при необходимости – 27 – 28 января.
Напомним, что Сенат Чехии 14 декабря проголосовал за осуждение Голодомора 1932 – 1933 годов. Страна признала это событие преступлением против человечества и народа.