В больницы госпитализировали 1578 больных COVID-19 или пациентов с подозрением на наличие болезни. К сожалению, скончались еще 209 инфицированных. Вместо этого выписали 8 609 человек.
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Охват тестирования населения
За прошедшие сутки в Украине провели 71 748 тестирований на коронавирус. В частности, было проведено 29 446 исследований методом ПЦР, 4 748 – методом ИФА и 37 554 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Суточный прирост новых COVID-случаев в регионах
Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в столице. В Киеве, Киевской и Харьковской областях наивысший прирост смертности – за сутки в каждом из этих регионов из жизни ушли 17 пациентов.
- Киев – 1179;
- Винницкая область – 266;
- Волынская область – 104;
- Днепропетровская область – 187;
- Донецкая область – 362;
- Житомирская область – 205;
- Закарпатская область – 176;
- Запорожская область – 225;
- Ивано-Франковская область – 303;
- Киевская область – 266;
- Кировоградская область – 53;
- Луганская область – 55;
- Львовская область – 487;
- Николаевская область – 167;
- Одесская область – 595;
- Полтавская область – 486;
- Ровенская область – 206;
- Сумская область – 218;
- Тернопольская область – 200;
- Харьковская область – 236;
- Херсонская область – 55;
- Хмельницкая область – 261;
- Черкасская область – 299;
- Черновицкая область – 155;
- Черниговская область – 283.
*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Общая картина заболеваемости в Украине
По состоянию на 31 декабря 2021 года в Украине выявили 3 667 649 больных коронавирусом, 3 468 858 из которых преодолели болезнь. К сожалению, COVID-19 унес жизни 95 899 жителей страны.
Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала
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