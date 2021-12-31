В больницы госпитализировали 1578 больных COVID-19 или пациентов с подозрением на наличие болезни. К сожалению, скончались еще 209 инфицированных. Вместо этого выписали 8 609 человек.

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Охват тестирования населения

За прошедшие сутки в Украине провели 71 748 тестирований на коронавирус. В частности, было проведено 29 446 исследований методом ПЦР, 4 748 – методом ИФА и 37 554 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Суточный прирост новых COVID-случаев в регионах

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в столице. В Киеве, Киевской и Харьковской областях наивысший прирост смертности – за сутки в каждом из этих регионов из жизни ушли 17 пациентов.

Киев – 1179;

Винницкая область – 266;

Волынская область – 104;

Днепропетровская область – 187;

Донецкая область – 362;

Житомирская область – 205;

Закарпатская область – 176;

Запорожская область – 225;

Ивано-Франковская область – 303;

Киевская область – 266;

Кировоградская область – 53;

Луганская область – 55;

Львовская область – 487;

Николаевская область – 167;

Одесская область – 595;

Полтавская область – 486;

Ровенская область – 206;

Сумская область – 218;

Тернопольская область – 200;

Харьковская область – 236;

Херсонская область – 55;

Хмельницкая область – 261;

Черкасская область – 299;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область – 283.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в Украине

По состоянию на 31 декабря 2021 года в Украине выявили 3 667 649 больных коронавирусом, 3 468 858 из которых преодолели болезнь. К сожалению, COVID-19 унес жизни 95 899 жителей страны.

Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

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