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"Капитан Америка" Крис Эванс неожиданно прибыл в Киев: первые фото

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Крис Эванс
Крис Эванс / Instagram / @teamcevans

Голливудский киноактер Крис Эванс, который выполняет роль знаменитого героя комиксов – Капитана Америки, с неожиданным визитом прибыл в Киев. Увлекательные фанаты уже успели сделать с актером совместные фотографии.

Об этом стало известно из сообщений, опубликованных в его фан-аккаунте в Instagram. Сотрудники и посетители аэропорта "Борисполь" сделали несколько фотографий со звездой вселенной Marvel и взяли несколько автографов.

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"Новые фото Криса с фанатами в аэропорту "Борисполь", Украина",– говорится в сообщениях снимков на фан-странице Криса Эванса.

 

 

О цели прибытия 37-летнего киноактера в столицу Украины пока ничего неизвестно.

Кто такой Крис Эванс?
Американский актер за свою 18-летнюю творческую карьеру сыграл более чем в 40 фильмах и был награжден престижными наградами. Свою наибольшую славу Эванс получил благодаря роли "Капитана Америки" в ряде фильмов, экранизированных на основе комиксов. Настоящая звезда студии Marvel участвовала в последнем фильме "Мстители: Война бесконечности", побивший рекорд по своим кассовым сборам за первый уикенд.

Теги: Новости Киева Новости Украины LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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