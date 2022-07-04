Протесты начались 1 июля. Причиной беспорядков стало недовольство конституционной реформой – власти Узбекистана планировали забрать из описания республики слово "суверенное" и лишить его права выйти из состава государства путем проведения референдума.

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Во время протестов погибли 18 человек

По информации местных СМИ, командующий национальной гвардией Узбекистана, комендант Каракалпакстана Рустам Джураев рассказал, что во время беспорядков в столице республики Нукуси в результате тяжелых травм погибли 18 человек. 14 из них были гражданскими, а 4 – правоохранителями.

По его словам, 13 протестующих якобы находились под влиянием алкоголя и наркотиков. В свою очередь, правоохранители "выполняли свой служебный долг".

За медицинской помощью в общей сложности обратились 243 человека, среди которых 38 силовиков. 94 пострадавших госпитализированы.

В то же время, по информации BBC, в больницах Каракалпакстана находятся тысячи пациентов с ранениями. Министр здравоохранения республики заявил, что больницы в Нукусе – переполнены пострадавшими.

Во время протестов правоохранители жестоко задержали 516 человек. Генпрокуратура Узбекистана по факту беспорядков возбудила уголовное дело по посягательству на конституционный строй.

Обратите внимание! Согласно указу президента с 3 июля по 2 августа на территории Республики Каракалпакстан ввели чрезвычайное положение.

Парламент Узбекистана решил сохранить статус суверенитета Каракалпакстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что поправки по суверенитету Каракалпакстана в Конституцию не будут вносить. Однако во время встречи с местными депутатами он обвинил организаторов протестов, назвав их злоумышленниками, пытающимися дестабилизировать ситуацию в стране.

По словам Мирзиеева, они хотели "захватить здания органов местного самоуправления", чтобы получить оружие.

Используя свое численное преимущество, эти мужчины напали на правоохранителей, жестоко избив их и нанеся тяжкие телесные повреждения.

– заявил президент.

После введения чрезвычайного положения полиция и армия начали патрулировать улицы Нукуса. Оппозиционный политик в изгнании Пулат Ахунов рассказал, что люди сейчас не могут передвигаться и получать информацию.

"Во многих местах все еще продолжаются митинги. В целом, я думаю, что ситуация начинает стабилизироваться, но есть и другая опасность. Были факты этнических столкновений между каракалпаками и узбеками", – подчеркнул Ахунов.

Политик подытожил, что ситуация может выйти из-под контроля. Он боится, что все может перерасти в этнический конфликт между узбеками и каракалпаками, меньшинством с собственным языком. Тогда речь будет не о статусе Каракалпакстана, и это опаснее.

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