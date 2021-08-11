Предварительно, ограничения действовали до конца лета. В то же время правительство пока не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения внутри Украины.

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Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пока эпидемическая ситуация в Украине контролируется, но специалисты начинают фиксировать первые негативные тенденции увеличения госпитализаций из-за коронавируса.

Правительство готовит больницы, а количество коек с подведенным кислородом сейчас составляет почти 100%. Кроме того, отдельно закуплены 15 тысяч кислородных концентраторов, которые позволят лечить украинцев на амбулаторном этапе,

– сказал Шмыгаль.

Все, что стоит знать о карантине в Украине

Впервые карантин из-за коронавируса в Украине ввели в марте 2020 года. С тех пор его то усиливали, то смягчали. В частности, действовали следующие ограничения: общенациональный карантин, адаптивный и карантин выходного дня.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Он предусматривает, что области в стране распределяют на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Все зависит от того, какая там эпидемиологическая ситуация.



Главное о карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала