Карантин в мире: как закрыты границы выровняли всех в правах

Любую постсоветскую страну роднит одна особенность. Пока одна ее часть живет за высокими заборами, другая ежедневно пытается выживать в переулках повседневности. На этом фоне карантин умудрился стать универсальным знаменателем. Новая болезнь на наших глазах нарушает привычный порядок вещей не только тем, что выбирается за пределы пригородов. Но еще и тем, что привязывает каждого его стране.

До недавнего времени все было наоборот – дорога в аэропорт была самым простым и привычным способом реакции на проблемы. Но пандемия и карантин внезапно обнулили эту классовую привилегию. Отныне у каждого есть только та страна – в которой он живет.

Цікаво Коронавирус – стресс-тест для современного мира

Деньги (не)спасают от проблем

Безусловно, деньги избавляют от многих проблем. Частная охрана может защитить от выросшего уровня преступности. Частные медклиники готовы предоставить отдельную палату. Но при всем этом масштабы эпидемии рискуют поставить небожителей перед простым фактом: никто не свободен от последствий.

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Оказалось, что рай на земле не удается выстроить в отдельно взятом коттеджном поселке. Загазованная атмосфера не огибает особняки, качество дорог не делает исключений для Bentley, а разделения на "украинский офис" и "зарубежный дом" более не существует. Пандемия внезапно напомнила, что дом один для всех.

Ощущение родины

Карантин отсек возможности к отступлению – коллективная ответственность теперь зависит не от величины банковского счета, а от цвета паспорта. Если кто-то полагал, что отечественная реальность его не касается – он ошибался.



Нові карантинні обмеження, що діють в Україні від 6 квітня / Інфографіка 24 каналу

Вместо этого карантин вернул каждому ощущение родины – в самом ее утилитарно-бытовом аспекте. Свобода сбежать исчезла вместе с авиарейсами, закрытые границы отныне выглядят как максимально честное судейство.

Давайте проверим, какую реальность мы соорудили сообща?



► Последние 30 лет мы прожили в логике приватизации коллективных благ, величиной которых измеряется комфорт государства. Коррупция, монополии, взятки – это ведь не что иное, как нарушение правил честной конкуренции.



► Любой брошенный мимо урны окурок – вычитание из общей суммы. А обыватель, который ставит гараж на детской площадке, в этом смысле равен монополисту, который продает услугу втридорога, утюжа конкурентов админресурсом.

Нет смысла воровать у самого себя

Качество государства как раз и определяется тем, сколь много в нем "общих благ". Чистые парки и безопасные улицы, конкурентная среда в бизнесе и госзакупках, система здравоохранения и административные услуги. Причем во все времена воровство общего было принято объяснять заботой о близких. Но карантин и пандемия внезапно оставили нас всех наедине с той самой реальностью.

Новый железный занавес стал внезапным напоминанием о том, что бессмысленно воровать у самого себя. На неопределенное время жители страны оказались наедине с реальностью, которую создали. Сбежать не получится, потому что некуда.

Вполне возможно, что многие предпочтут жить по-прежнему в надежде, что границы откроются раньше, чем кризис доберется непосредственно до них. Но если нам удастся выкарабкаться, то лишь благодаря тем, кто стоит по другую сторону баррикад.

Важливо Мир притормозил, а время потеряло цену, или Нас изменил карантин

Всех их отличает то, что их мир не заканчивается на пороге персональных квартир. И они готовы вкладывать в то, что не принадлежит лично им. Несмотря на все попытки первого лагеря это присвоить.