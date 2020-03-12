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      Карантин во Львове: как изменилась жизнь львовян из-за коронавируса – видео

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      В наиболее туристическом городе Украины Львове уже начинают считать убытки из-за коронавируса. Говорят, не только украинских путешественников ощутимо уменьшилось, но и иностранцы начали массово отменять свои поездки.

      Ситуация в гостиницах и ресторанах

      Люди начали отменять бронирование в гостиницах – и не только те, кто ехал на отдых, но и те, кто планировал бизнес-встречи во Львове.

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      "Только сегодня в 10:00 утра мы уже аннулировали более 8 мероприятий, которые были запланированы. Вчера их количество было 9. Каждый день количество аннуляций очень большое", рассказала заместитель генерального директора отеля Александра Гагарина.


      Люди массово отменяют бронирование в гостиницах / Фото Icons8

      Жаловаться уже начали и в заведениях общественного питания. Говорят, что посетителей стает меньше и жалуются – с карантином ситуация еще ухудшится.

      "Конечно, это повлияет на всю сферу туристического бизнеса во Львове, в том числе и на нас, потому что у нас большой процент посетителей – туристы", – сказал руководитель PR-отдела холдинга эмоций "! FEST" Тарас Маселко.


      Во Львове уменьшается количество посетителей в ресторанах / Фото Unsplash (Dan Gold)

      Что говорят в горсовете

      Прогнозируют убытки от коронавируса и в горсовете. В этом году во Львове ждали более 2,5 миллиона туристов. По статистике, каждый из них за день пребывания в городе Льва тратит около 70 долларов.

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      "Учитывая мировую тенденцию ограничения выезда из многих стран, соответственно некоторые группы иностранцев не приезжают. Так же, вы знаете, есть ограничения относительно выезда из Италии, это ограничение вводится и в других странах. Соответственно эти группы людей не едут и во Львов, и по всему миру. То есть мы ожидаем эту мировую тенденцию – это проседание туризма", – пояснил заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко.


      Андрей Москаленко / Фото из соцсетей

      И первые ощутимые убытки из-за отсутствия гостей Львов сможет подсчитать разве что после Пасхи. Ведь эти празднования – один из пиков городского туристического сезона.

      Карантин в Украине: коротко о главном

      • С 12 марта по 3 апреля правительство запретило проводить массовые мероприятия, где запланировано участие 200 и более человек.
      • Приостановлено учебный процесс в школах, университетах и ​​детских садах.
      • Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.
      • Этот запрет не касается мер государственной необходимости, как заседание Верховной и областных советов.
      • Украина также перекроет 70% контрольно-пропускных пунктов на границе с государствами-соседями.


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      Автор: Андриана Строцкая
      Теги: Новости Львова Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Украины Туристический бизнес Бизнес
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