Карантин во Львове: как изменилась жизнь львовян из-за коронавируса – видео

В наиболее туристическом городе Украины Львове уже начинают считать убытки из-за коронавируса. Говорят, не только украинских путешественников ощутимо уменьшилось, но и иностранцы начали массово отменять свои поездки.

Ситуация в гостиницах и ресторанах

Люди начали отменять бронирование в гостиницах – и не только те, кто ехал на отдых, но и те, кто планировал бизнес-встречи во Львове.

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"Только сегодня в 10:00 утра мы уже аннулировали более 8 мероприятий, которые были запланированы. Вчера их количество было 9. Каждый день количество аннуляций очень большое", рассказала заместитель генерального директора отеля Александра Гагарина.



Люди массово отменяют бронирование в гостиницах / Фото Icons8

Жаловаться уже начали и в заведениях общественного питания. Говорят, что посетителей стает меньше и жалуются – с карантином ситуация еще ухудшится.

"Конечно, это повлияет на всю сферу туристического бизнеса во Львове, в том числе и на нас, потому что у нас большой процент посетителей – туристы", – сказал руководитель PR-отдела холдинга эмоций "! FEST" Тарас Маселко.



Во Львове уменьшается количество посетителей в ресторанах / Фото Unsplash (Dan Gold)

Что говорят в горсовете

Прогнозируют убытки от коронавируса и в горсовете. В этом году во Львове ждали более 2,5 миллиона туристов. По статистике, каждый из них за день пребывания в городе Льва тратит около 70 долларов.

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"Учитывая мировую тенденцию ограничения выезда из многих стран, соответственно некоторые группы иностранцев не приезжают. Так же, вы знаете, есть ограничения относительно выезда из Италии, это ограничение вводится и в других странах. Соответственно эти группы людей не едут и во Львов, и по всему миру. То есть мы ожидаем эту мировую тенденцию – это проседание туризма", – пояснил заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко.



Андрей Москаленко / Фото из соцсетей

И первые ощутимые убытки из-за отсутствия гостей Львов сможет подсчитать разве что после Пасхи. Ведь эти празднования – один из пиков городского туристического сезона.

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