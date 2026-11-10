Операция "Карфаген": за бывшее должностное лицо СБУ Дуку внесли большую часть залога

За колишнього посадовця СБУ внесли частину застави / "Радіо Свобода"
за бывшее должностное лицо СБУ Сергея Дуку, фигурирующего в деле "Карфаген", внесли залог в размере 44 миллионов гривен. Средства перечислили 1 113 плательщиков.
Платежные транзакции поступали частями. Об этом 10 ноября "Радио Свобода" сообщил прокурор САП Николай Карась.
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Часть залога внесли
Там разные суммы: кто-то 10 – 20 тысяч, кто-то 100 – 150
Однако для освобождения из-под стражи не хватает еще 21 миллиона гривен.
СМИ отметили, что на данный момент нет возможности независимо подтвердить, кто именно входит в список из 1 113 человек, перечисливших средства.
Прогнозы
Высший антикоррупционный суд ранее назначил Сергею Дуке меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 65 миллионов гривен. Сам подозреваемый во время заседания утверждал, что не имеет финансовой возможности оплатить такую сумму.
Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники в СБУ сообщала, что среди сотрудников спецслужбы рассылали призывы присоединиться к сбору денег на залог.
Напомним, антикоррупционные органы раскрыли деятельность преступной организации, которую подозревают в крышевании мошеннических колл-центров и нелегального бизнеса.
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