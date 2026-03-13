Адвокаты Карины Кольб пойдут в суд, если Гороховский не выполнит их требования: о чем идет речь

На днях общество всколыхнула история с 19-летней Кариной Кольб. Соучредитель Monobank Олег Гороховский обнародовал фото девушки во время видеоверификации, потому что на фотографии позади нее был флаг, похожий на российский.

Позже выяснилось, что за спиной Карины был флаг Словении, а ее отец воюет на фронте. Хотя Гороховский и признал свою неправоту, девушка готова защищать свои права в суде.

При каких условиях адвокаты Карины Кольб обратятся в суд?

Права Карины будут защищать юристы адвокатского объединения ADDATI GROUP.

По словам адвокатов, в течение последних четырех дней Карина стала объектом массированной волны публичной травли и безосновательных обвинений. В результате пострадала не только она, но и ее семья, в частности отец, который является действующим военнослужащим Вооруженных Сил Украины.

Из-за сильного психологического давления и волны агрессивных комментариев в соцсетях состояние здоровья Карины существенно ухудшилось. Она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Врачи зафиксировали острую реакцию на длительный стресс и бессонницу, в связи с чем ей назначили поддерживающее медикаментозное лечение. Сейчас девушка находится дома и временно не выходит на работу.

Мы убеждены, что в Украине не может существовать отдельной касты граждан, которым разрешено игнорировать требования законодательства, нарушать основополагающие права человека и подвергать невиновное лицо буллингу исключительно на основании собственных предположений,

– подчеркнула защита Кольб.

Адвокаты сообщили, что в течение ближайших 3 дней в АО "Универсал Банк", а также к Олегу Гороховскому и другим уполномоченным лицам банка планируют направить досудебные требования с предложением урегулировать спор. Они предусматривают:

публичные персональные извинения от господина Гороховского на всех его личных страницах, на которых распространялась соответствующая информация, а также ее опровержение;

возмещение причиненного ущерба, включая денежную компенсацию моральных и душевных страданий;

разблокирование банковского счета клиентки.

Также защита планирует направить банку адвокатский запрос относительно информации, которая появилась в украинских медиа, о возможном существовании внутреннего чата работников банка. По этим сообщениям, в нем могли распространяться фото и видео клиентов, полученные во время процедуры идентификации, которые якобы обсуждали или высмеивали.

Если досудебное урегулирование не состоится, адвокаты Карины Кольб обратятся в суд и другие предусмотренные законом институты для защиты ее прав.

Как отец Карины отреагировал на инцидент с Гороховским?

Отчим Карины – военнослужащий ВСУ Андрей Кольб. В комментарии hromadske он прокомментировал скандал с Гороховским. Мужчина рассказал, что узнал о нем от побратима. По его словам, вся семья была шокирована.

Конечно, мне неприятно... Там тот м*д*к (Олег Гороховский – 24 Канал) сделал свои выводы, не разобравшись в ситуации,

– сказал отчим Карины.

Мужчина рассказал, что Карина вместе с парнем сейчас живут в Германии. Во время видеоверификации она находилась в гостях у подруги, на стене у которой висел флаг Словении.

Военный отметил, что в его семье никто никогда не поддерживал пророссийские взгляды. И он сам, и его дети всегда были на стороне Украины, поэтому ситуацию с обвинениями считает абсурдной.

Андрей Кольб отметил, что впервые был призван в армию еще в 2015 году. После начала полномасштабного вторжения он снова мобилизовался и служил в 92 отдельная штурмовая бригада в пехоте. Во время боев на Харьковщине получил ранения, после чего его перевели в тыловую часть в Харькове.

