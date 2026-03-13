Адвокати Карини Кольб підуть до суду, якщо Гороховський не виконає їхні вимоги: про що йдеться
- Адвокати Карини Кольб планують подати до суду, якщо Олег Гороховський не вибачиться публічно і не відшкодує моральні збитки.
- Карина Кольб постраждала через масовий і безпідставний хейт, якого вона зазнала після того, як Гороховський оприлюднив її фото з нібито "російським" прапором.
Днями суспільство сколихнула історія з 19-річною Кариною Кольб. Співзасновник Monobank Олег Гороховський оприлюднив фото дівчини під час відеоверифікації, бо на світлині позаду неї був прапор, схожий на російський.
Пізніше з'ясувалося, що за спиною Карини був прапор Словенії, а її батько воює на фронті. Хоча Гороховський і визнав свою неправоту, дівчина готова захищати свої права у суді.
За яких умов адвокати Карини Кольб звернуться до суду?
Права Карини захищатимуть юристи адвокатського об'єднання ADDATI GROUP.
За словами адвокатів, упродовж останніх чотирьох днів Карина стала об'єктом масованої хвилі публічного цькування та безпідставних звинувачень. Внаслідок цього постраждала не лише вона, а й її родина, зокрема батько, який є діючим військовослужбовцем Збройних Сил України.
Через сильний психологічний тиск і хвилю агресивних коментарів у соцмережах стан здоров'я Карини суттєво погіршився. Вона була змушена звернутися по медичну допомогу. Лікарі зафіксували гостру реакцію на тривалий стрес та безсоння, у зв'язку з чим їй призначили підтримувальне медикаментозне лікування. Наразі дівчина перебуває вдома та тимчасово не виходить на роботу.
Ми переконані, що в Україні не може існувати окремої касти громадян, яким дозволено ігнорувати вимоги законодавства, порушувати основоположні права людини та піддавати невинну особу булінг виключно на підставі власних припущень,
– наголосив захист Кольб.
Адвокати повідомили, що протягом найближчих 3 днів до АТ "Універсал Банк", а також до Олега Гороховського та інших уповноважених осіб банку планують надіслати досудові вимоги з пропозицією врегулювати спір. Вони передбачають:
- публічні персональні вибачення від пана Гороховського на всіх його особистих сторінках, на яких поширювалася відповідна інформація, а також її спростування;
- відшкодування заподіяної шкоди, включно з грошовою компенсацією моральних та душевних страждань;
- розблокування банківського рахунку клієнтки.
Також захист планує надіслати банку адвокатський запит щодо інформації, яка з'явилася в українських медіа, про можливе існування внутрішнього чату працівників банку. За цими повідомленнями, у ньому могли поширюватися фото та відео клієнтів, отримані під час процедури ідентифікації, які нібито обговорювали або висміювали.
Якщо досудове врегулювання не відбудеться, адвокати Карини Кольб звернуться до суду та інших передбачених законом інституцій для захисту її прав.
Як батько Карини відреагував на інцидент з Гороховським?
Вітчим Карини – військовослужбовець ЗСУ Андрій Кольб. У коментарі hromadske він прокоментував скандал з Гороховським. Чоловік розповів, що дізнався про нього від побратима. За його словами, уся родина була шокована.
Звичайно, мені неприємно… Там той м*д*к (Олег Гороховський – 24 Канал) зробив свої висновки, не розібравшись у ситуації,
– сказав вітчим Карини.
Чоловік розповів, що Карина разом із хлопцем зараз мешкають у Німеччині. Під час відеоверифікації вона перебувала в гостях у подруги, на стіні в якої висів прапор Словенії.
Військовий наголосив, що в його родині ніхто ніколи не підтримував проросійські погляди. І він сам, і його діти завжди були на боці України, тому ситуацію зі звинуваченнями вважає абсурдною.
Андрій Кольб зауважив, що вперше був призваний до війська ще у 2015 році. Після початку повномасштабного вторгнення він знову мобілізувався та служив у 92 окрема штурмова бригада у піхоті. Під час боїв на Харківщині отримав поранення, після чого його перевели до тилової частини в Харкові.
Що відомо про скандал з Кариною Кольб та Олегом Гороховським?
9 березня співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський опублікував фото 19-річної Карини Кольб під час відеоверифікації. За спиною дівчини висів прапор, схожий на російський. Клієнтка намагалася дізнатися, чому її рахунок заблокували. Гороховський потролив її у мережі. "Звернулася клієнтка на відеоверифікацію з питанням чого заблокували її рахунок. Сказали, що через те, що голова немита…", – написав бізнесмен.
У мережі почали насміхатися з Карини, звинувачуючи її у проросійських поглядах.
Згодом дівчина заявила, що її безпідставно облили брудом. На стіні за її спиною був не прапор Росії, а прапор Словенії. Ба більше, виявилося, що батько Карини – чинний військовослужбовець ЗСУ.
З Кариною зв'язався військовий Сергій Гнезділов. Дівчина розповіла йому, що переїхала з Харкова до Словенії як біженка і жила там до 2024 року. Потім переїхала до Німеччини, і живе саме в цій країні. Фото було зроблене в квартирі у подруги-словенки.
Пізніше Олег Гороховський перепросив за публікацію фото клієнтки, пояснивши, що це була емоційна реакція на символи, пов'язані з Росією. Він запевнив, що з персональними даними клієнтів monobank все гаразд, і з банку за час війни не було жодного витоку інформації.
На співзасновника Monobank відкрито провадження через можливе порушення законодавства про захист персональних даних. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.