"Карманная мафия": На Херсонщине рыбпатруль поймали на связи с коррупционерами

На Херсонщине новый руководитель Рыбного охранного патруля Роман Педченко лоббирует назначение в структуру для борьбы с браконьерством бывших чиновников-коррупционеров и браконьеров. Рыбпатруль становится карманной мафией Педченко.

Об этом пишет автор статьи-расследования "Черти из тихого болота", который провел детальный анализ ситуации вокруг запуска работы Рыбного патруля. Как отмечается , несмотря на проведенный конкурс, который выиграл Роман Педченко – депутат Херсонского облсовета от Радикальной партии, есть подозрения, что его результаты могли быть сфальсифицированы, передает "Обозреватель".

Самого Романа Педченко подозревают в злоупотреблении служебным положением во время работы в облсовете и нарушении антикоррупционного законодательства. Автор напоминает – запуск Рыбного патруля на Херсонщине был заблокирован Киевским админсудом из-за жалобы. В то же время, приближенный к Педченко Анатолий Джурмий в течение 2016-2018 годов умело организовывал акции протеста против бывшего руководства Херсонской рыбоохраны, так называемые "Рыбные майданы", и всячески продвигал интересы Романа Педченко. На самом деле он защищал собственный интерес. Анатолий Джурмий до 1 июня 2018 года занимал должность общественного инспектора по охране окружающей среды Херсонской области. Также он возглавляет оперативный штаб по борьбе с браконьерством в Херсонской области.

"Анатолий Джурмий, используя свои статусы общественного инспектора экоинспекции и борца с коррупцией в рыбной отрасли, под видом пылкой борьбы с браконьерством и бывшим руководством рыбоохраны устроил банальный передел браконьеров на водоемах Херсонщины и перенаправил коррупционные потоки "нового" руководства области", – говорится в статье.