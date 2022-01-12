На фейсбук-странице Черногорского горного поисково-спасательного поста сообщили, что на вершине горы Поп-Иван удалось зафиксировать столбики термометров на отметке -19 градусов.
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По состоянию на 10:30, 12 января 2022 на горе Поп-Иван Черногорский – ясно. Ветер северо-восточный, 12 метров в секунду,
– говорится в сообщении.
В Карпатах лежит снег / Фото из фейсбука Черногорского горного поисково-спасательного поста
Снеголавинная опасность в Карпатах
В связи с интенсивным приростом снегового покрова в среду, 12 января, на высокогорье Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей будет содержаться умеренная снеголавинная опасность второго уровня. В среднегорье Львовщины прогнозируют низкий уровень – первый.
Что делать во время схождения лавины / Инфографика 24 канала
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Текст публикации Черногорского горного поисково-спасательного поста:
По состоянию на 10:30 12 января 2022 года на горе Поп-Иван Черногорский ясно. Ветер северо-западный 12 метров в секунду. Температура воздуха -19 градусов.