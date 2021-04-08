Карпатские вершины замело снегом: фото
Спасатели 8 апреля предупреждают о снеголавинной опасности 3 уровня в Карпатах. Она связана с интенсивным приростом снежного покрова.
Источник:ГСЧС
Погода в Карпатах
Спасатели призывают людей быть осторожными. В частности, не стоит ходить в горы без подготовки.
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Где существует опасность:
- в высокогорье Закарпатской области,
- высокогорье Ивано-Франковской,
- среднегорье Львовской.
На карпатской вершине Поп Иван Черногорский утром 8 апреля падает мелкий снег. Температура воздуха опустилась до -8 градусов. Дует южный ветер, а небо затянулось тучами.
Кстати, 7 апреля в Карпатах было еще холоднее – температура воздуха составляла -13 градусов.
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