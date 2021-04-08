Спасатели 8 апреля предупреждают о снеголавинной опасности 3 уровня в Карпатах. Она связана с интенсивным приростом снежного покрова.

Погода в Карпатах

Спасатели призывают людей быть осторожными. В частности, не стоит ходить в горы без подготовки.

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Где существует опасность:

в высокогорье Закарпатской области,

высокогорье Ивано-Франковской,

среднегорье Львовской.

На карпатской вершине Поп Иван Черногорский утром 8 апреля падает мелкий снег. Температура воздуха опустилась до -8 градусов. Дует южный ветер, а небо затянулось тучами.

Кстати, 7 апреля в Карпатах было еще холоднее – температура воздуха составляла -13 градусов.

Обратите внимание! В Украине с 9 апреля прогнозируют постепенное потепление. Так, в воскресенье, 11 апреля столбики термометров поднимутся до +12...+16 градусов. На юго-востоке прогнозируют весенние грозы.