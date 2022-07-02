Данные о ситуации на фронте обнародовал Генштаб. Подробности о разных направлениях – узнайте ниже.

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Враг становится в оборону, но до сих пор обстреливает беспощадно

По информации наших военных, на Славянском направлении российские оккупанты ведут оборонительные бои. Но при этом они штурмуют Богородичное. Однако сопротивление наших бойцов сделало этот штурм безуспешным.



Карта боевых действий в Украине / Фото Liveuamap

Также россияне обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибровное, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное.

На этом участке фронта враг пытается усовершенствовать систему логистического обеспечения.



Славянское направление / Фото Liveuamap

На Краматорском направлении российские захватчики обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого. На направлении Лисичанска – Золотаровки и Верхнекаменского тоже. А еще вели наступление, но оно было безуспешным, поэтому враг отошел.

Обстрелы из вражеских минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировали на Бахмутском направлении недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного. Также враг нанес авиаудары в районе населенного пункта Вершина.

Бои на Юге

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров. Под огонь попали районы населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк, Железное, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Шевченко, Новоданиловка, Орехов и Зализничное. Вражеские авиационные удары зафиксировали и возле Новобахмутовки и Авдеевки.



Бои на Донбассе / Фото Liveuamap

Также в Генштабе сообщили, что на Южнобужском направлении враг сосредотачивает свои усилия на удержании занятых рубежей. Также делают все, чтобы не допустить продвижения наших подразделений Сил обороны Украины.



Карта борьбы за Юг / Фото Liveuamap

Кроме того, российские оккупанты вели обстрелы неподалеку от Партизанского, Кобзарцев, Прибугского, Таврийского, Степной Долины, Посад-Покровского, Трудолюбовки, Николаевки, Потемкиного и Лупаревого.

Россияне несут большие потери на войне в Украине

Вторгнувшись на нашу землю, россияне уже потеряли много личного состава и техники. При этом их потери продолжаются. На 1 июля было известно уже о почти 36 тысячах ликвидированных врагов. При этом эта цифра может быть и больше. Ведь подсчитать точное количество в условиях интенсивных боевых действий почти невозможно.

Также в последнее время наша армия очень точно и прицельно разбивает вражеские тылы. Попадают в склады с оружием и командные пункты. К примеру, 1 июля Воздушные силы Украины нанесли 10 авиаударов по скоплениям врага на Луганском направлении. Силы ПВО попали в логистические центры россиян.

На Юге украинские летчики также успешно атаковали российских оккупантов. Силы ВСУ уничтожили несколько десятков врагов и около десятка единиц вражеской техники. Конечно, уничтожен еще и личный состав врага.

Детальнее о ситуации на фронте от Генштаба: смотрите видео