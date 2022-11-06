Главное о ситуации на поле боя рассказал Генеральный штаб ВСУ в строительстве. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий по состоянию на 6 ноября.

Узнайте больше 14 отраженных атак, ложь оккупантов в Херсоне и уничтоженные штабы россиян: главное из Генштаба

ВСУ отразили многие атаки россиян

Захватчики пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивают усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки врага в районах населенных пунктов Зыбино Харьковской области, Белогоровка в Луганской области; Андреевка, Бахмутское, Берестово, Майорск, Макеевка, Марьинка, Озаряновка, Опросное, Павловка, Яковловка и Ямполевка в Донецкой области и Щербаки Запорожской области.

Оккупанты пытаются захватить Бахмут: карта

В американском Институте исследования войны информируют, что Силы обороны Украины сдерживают многочисленные атаки российских войск в Донецкой области, в частности вблизи населенных пунктов Иванград, Одрадовка, Веселая Долина и Зайцево.

Как сообщает Институт исследования войны, россияне готовятся к уличным боям в Бахмуте.

Российские военные продолжают обстреливать позиции ВСУ и населенные пункты вдоль всей линии разграничения. За прошедшие сутки враг совершал обстрелы:

на Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Николаевка и Сеньковка Черниговской области и Студенок Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Бологовка, Бударки, Зибино, Красное, Одноробовка, Охримовка, Старица, Стрелка и Уды Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях – по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Вишневое, Котляровка Харьковской области, Невское в Луганской области и Лиман и Торское Донецкой области;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменное, Ивановка, Клищиевка, Майорск, Опросное, Соледар, Спорное и Яковлевка Донецкой области;

Карта боевых действий в Украине

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка, Опросное и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении – по всему спектру артиллерии, в районах населенных пунктов Богоявленка, Большая Новоселка, Водяное, Угледар, Времовка, Павловка и Пречистовка Донецкой области;

в Запорожском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах Железнодорожного, Ольговского, Щербаков и Юрьевки Запорожской области.

На Южнобужском направлении огневое поражение потерпели районы более 25 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения.

ВСУ отработали по оккупантам

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 7 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения украинской противовоздушной обороны сбили 4 БПЛА.

Воины наших ракетных войск и артиллерии в сутки поразили пункт управления врага, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и 3 других важных военных объекта оккупантов.

Обратите внимание – ВСУ ударили по скоплению техники оккупантов в Луганской области: смотрите видео