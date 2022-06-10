Информацию о ситуации на фронте опубликовали в строительстве Генштаба ВСУ. О событиях на основных направлениях и о самых ожесточенных боях читайте дальше.

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Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направление

На Волынском и Полесском направлениях для охраны границы в Гомельской области привлекли спецбригаду внутренних войск МВД Беларуси.

Северское и Слобожанское направление

На Северском направлении враг не вел активных действий. Российские кафиры обстреляли из минометов районы населенных пунктов Середина-Буда, Рожковичи, Сеньковка и Сопич.

На Слобожанском направлении захватчики ведут боевые действия силами в 30 батальонных тактических групп. Они совершают атаки с целью сковывания действий войск Сил обороны и недопущения их дальнейшего продвижения и выхода на линию Государственной границы.

Харьковское направление

В Харьковском направлении противник продолжает оборонительные действия. Основные усилия врага – на удержании рубежей. Для недопущения перехода в наступление наших войск агрессор обстреливал наши позиции по артиллерии.

Славянское направление

На Славянском направлении россияне активных действий не предпринимали, они скапливают свои войска, чтобы создать условия для нового наступления.

Другие важные направления на Донбассе

В Донецком направлении враг продолжает атаковать украинских защитников по всей линии столкновения. Также захватчики наносили ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам.

враг продолжает атаковать украинских защитников по всей линии столкновения. Также захватчики наносили ракетные и авиационные удары, в том числе и по населенным пунктам. На Лиманском направлении кафиры активных действий не предпринимали. Обстреливали из артиллерии районы населённых пунктов Григоровка и Серебрянка.

кафиры активных действий не предпринимали. Обстреливали из артиллерии районы населённых пунктов Григоровка и Серебрянка. На Северодонецком направлении противник безуспешно пытается установить полный контроль над Северодонецком, боевые действия продолжаются.

противник безуспешно пытается установить полный контроль над Северодонецком, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении россияне используют авиацию, пытались провести штурм в направлении населенных пунктов Нирково и Николаевка. Украинские защитники дали им отпор и россияне понесли потери и отступили.

россияне используют авиацию, пытались провести штурм в направлении населенных пунктов Нирково и Николаевка. Украинские защитники дали им отпор и россияне понесли потери и отступили. Захватчики наступают в направлении Воздвиженка – Роты , здесь враг получил частичный успех и закрепляется на новых занятых рубежах.

, здесь враг получил частичный успех и закрепляется на новых занятых рубежах. На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг производит систематические обстрелы украинских защитников для сковывания их действий.



Ситуация на Донбассе/ Скриншот из Liveuamap

Южнобужское направление

На Южнобужском направлении россияне продолжают вести оборону. Для усиления группировки противник переместил подразделения. Принимает меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей – есть установка минных заграждений в районе Высокополья.



Ситуация на Юге Украины / Скриншот из Liveuamap

Успехи ВСУ

На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили семь атак врага.

Они уничтожили 10 танков, 7 артиллерийских систем, 4 боевых бронированных машин, 3 специальных бронированных автомобиля, 4 единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника.

Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты пять беспилотников типа "Орлан-10".

Авиация нанесла серию ударов по оккупантам в пяти разных населенных пунктах Херсона.



Карта боевых действий / Скриншот из Liveuamap

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