Актуальную информацию о ситуации на фронте рассказали в Генштабе Вооруженных сил Украины. 24 канал публикует карту боевых действий по состоянию на 11 декабря.

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ВСУ успешно отбивают атаки противника

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов:

Новоселовское, Андреевка, Краснопоповка, Жиловка, Серебрянское и Белогоровка в Луганской области

Верхнекаменное, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецкой области.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 3 пункта управления и 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Однако противник нанес 3 ракетных и 17 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на фронте: смотрите карту

Какая ситуация по другим направлениям

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей. Минометные и артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Винторовка и Могрица Сумской области и Стрелеча, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Харьковской области; Терны в Донецкой области и Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Площадка, Невское и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстреливал позиции Сил обороны в районах более двадцати населенных пунктов. В частности, Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Георгиевка, Марьинка, Белая Гора, Курдюмовка, Железное и Авдеевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг пытался поразить наши позиции по танкам и артиллерии вблизи Великой Новоселки, Нескучного, Пречистовки и Угледара Донецкой области.

В Запорожском направлении российские захватчики обстреляли более двадцати населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Времовка Донецкой области и Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное и Малая Токмачка в Запорожье.

На Херсонском направлении огневого поражения понесли пригород и Херсон и другие населенные пункты на побережье Днепра.

В Луганской области россияне проводят обыски

На временно занятой территории Луганской области за последние 2 недели российские оккупанты проводят обыски в учебных заведениях. Целью является выявление и уничтожение книг на украинском языке и материалов, содержащих символику Украины.

В целях пополнения комплекта личного состава вражеских подразделений, действующих на Северодонецком направлении, на временно оккупированной территории Луганской области усилены меры принудительной мобилизации. В городе Красный Луч увеличилось количество патрулей, проверяющих документы у мужчин, вручают повестку и увозят в пункт сбора мобилизованных.