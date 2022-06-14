Украинские военные продолжают противостоять российской агрессии. В Генштабе ВСУ сообщили о ситуации по основным направлениям. В настоящее время активные боевые действия продолжаются именно на Востоке. Что касается Юга, то там враг пытается закрепиться на позициях, занятых раньше. Эта информация – по состоянию на утро 14 июня.

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Оккупанты штурмуют Северодонецк и планируют идти на Славянск

Славянское направление. Здесь враг стремится установить полный контроль над Богородичным. Кроме того, они планируют наступать на Славянск. В то же время оккупанты не прекращают обстрел населенных пунктов из артиллерии. Под огонь попали районы Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки, а также Вернополья.

Лиманское направление. Здесь захватчики пытаются перегруппировать свои войска. Они делают это для того, чтобы создать себе условия для дальнейшего наступления. Оно планируется по направлениям Лиман – Райгородок и Ямполь – Сиверск.

Северодонецкое направление. Сюда оккупанты перекинули военных из районов Кременной – Рубежного. Речь идет о дополнительных двух батальонных тактических группах. Также продолжается штурм самого Северодонецка. Он сопровождается артиллерийскими обстрелами. Враг не оставляет попыток закрепиться в центре города.



Карта боевых действий в Северодонецке / Скриншот liveuamap

Бахмутское направление. Российские военные атакуют наши позиции с артиллерии. Под вражеский огонь попали районы Возрождения, Новолуганского и Бахмута. Наступление на Возрождение для захватчиков было отчасти успешным. Им удалось закрепиться в населенном пункте. Кроме того, штурм продолжается в направлении Возрождение – Вершина.

Зато прошло без активных действий на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Здесь оккупанты используют авиацию и артиллерию. Таким образом, им удается сковывать наших военных.



Карта боевых действий на Донбассе / Скриншот liveuamap

На Харьковском направлении оккупанты сдерживают продвижение ВСУ

Российские военные продолжают делать все возможное и невозможное для того, чтобы ВСУ не могли выйти на границы государственной границы в Харьковской области. Там они ведут позиционную оборону.

Кроме того, враг открывал огонь по району Рубежного, Русской Лозовой, Байраку и Дементеевке. По этим населенным пунктам били также из армейской авиации.



Карта боевых действий на Харьковском направлении / скриншот liveuamap

На Юге захватчики усложняют контрнаступление ВСУ

Южнобужское направление. Здесь российские военные не ведут активные боевые действия. Вместо этого они делают акцент на укреплении рубежей, занятых ими раньше. Это враг делает для того, чтобы не пропустить ВСУ в контрнаступление.

Криворожское направление. Оккупанты уже заминировали часть побережья реки Ингулец. Речь идет о рубеже между населенными пунктами Давыдов Брод и Калиновским. Их разделяет 22 километра пути.

Николаевское направление. В Генштабе сообщили, что здесь враг развернул до двух реактивных батарей и одну – ствольную артиллерию.

С самой акватории Черного моря также сохраняется угроза. Там находятся пять носителей вражеских ракет. Соответственно, оттуда по Украине могут бить ракетами типа "Калибр".



Карта боевых действий на Юге / Скриншот liveuamap

Северное направление борьбы

Волынское и Полесское направление. Здесь не наблюдалось существенных изменений в деятельности подразделений вооруженных сил Беларуси.

Сиверское направление. Враг занялся усилением подразделений из состава 1 танковой армии Западного военного округа двумя батальонными тактическими группами десантников. Они будут помогать прикрывать российско-украинскую границу на территории Брянской и Курской областей.

Кроме того, враг открывал огонь по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. По ним били из артиллерии. А еще проводили с помощью БпЛА разведку в районе населенного пункта Середина Буда Сумской области.

Обратим внимание, что враг продолжает терять как своих бойцов, так и технику. Сейчас известно о более, чем 32 тысячах уничтоженных оккупантов. И это только примерные цифры.

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Более 32 500 оккупантов отправили на тот свет

С начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать 32 500 российских военных. Причем 200 из них – за прошедшие сутки.

Также у врага стало гораздо меньше техники. В металлолом превратили 1 434 танка, 3 503 боевых бронированных машины, 721 артиллерийскую систему, 229 РСЗО, 97 средств ПВО.

А еще на балансе "второй армии мира" стало на 213 самолетов, 179 вертолетов, 588 БпЛА, 125 крылатых ракет, 13 судов, 2 473 автомобиля и автоцистерны и 54 единицы специальной техники меньше.

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