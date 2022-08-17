В Украине продолжаются 175 сутки полномасштабной войны. Главное о ситуации на фронте – читайте дальше.

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Угроза из беларуси

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, на Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без изменений. С территории беларуси российский самолет Су-34 нанес удар по инфраструктурным объектам Житомирской области. Угроза дальнейших ракетных и авиационных ударов с территории этой страны сохраняется.

На Северском направлении враг и дальше плещется из ствольной артиллерии по приграничной Черниговской и Сумской областей.



Карта боевых действий в Украине по состоянию на 17 августа / Liveuamap

Боевые действия на Донбассе

На Славянском направлении противник обстрелял Бражковку, Большую Камышеваху, Дибровно, Вернополье и Мазановку. Кроме того, в районе Довгенького путинские солдаты дистанционно заминировали местность. Возле Богородичного оккупанты пытались вести наступательный бой, но ВСУ их отбили. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются.

противник обстрелял Бражковку, Большую Камышеваху, Дибровно, Вернополье и Мазановку. Кроме того, в районе Довгенького путинские солдаты дистанционно заминировали местность. Возле Богородичного оккупанты пытались вести наступательный бой, но ВСУ их отбили. Вблизи Мазановки и Новодмитровки бои продолжаются. В Донецком направлении россияне сосредотачиваются на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском хотят улучшить тактическое свое положение.

россияне сосредотачиваются на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Краматорском и Авдеевском хотят улучшить тактическое свое положение. Враг открывал артиллерийский огонь возле Николаевки, Славянска, Краматорска, Спорного, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Григорьевки и Звоновки на Краматорском направлении . Возле Спорного россияне пошли в наступление, но понесли потери и отступили. Также они вели воздушную разведку возле Краматорска.

. Возле Спорного россияне пошли в наступление, но понесли потери и отступили. Также они вели воздушную разведку возле Краматорска. На Бахмутском направлении оккупанты вели наступление и штурм возле Железного, Шумов и Зайцева. Благодаря стараниям украинских защитников, россияне успеха не претерпели и отошли. Сейчас бои продолжаются у Соледара и Бахмутского. "Горячее" было еще недалеко от Бахмута, Белогоровки и Майорска. По гражданской инфраструктуре Соледара захватчики нанесли удар по авиации.

оккупанты вели наступление и штурм возле Железного, Шумов и Зайцева. Благодаря стараниям украинских защитников, россияне успеха не претерпели и отошли. Сейчас бои продолжаются у Соледара и Бахмутского. "Горячее" было еще недалеко от Бахмута, Белогоровки и Майорска. По гражданской инфраструктуре Соледара захватчики нанесли удар по авиации. На Авдеевском направлении русские стреляли из танков и артиллерии разных типов. Огонь накрыл Авдеевку, Марьинку, Нью-Йорк, Пески, Водяное, Опросное и Невельское. В районах Марьинки, Красногоровки и Ясиноватой работала вражеская авиация. Сейчас оккупанты пытаются штурмовать Опытное, ожесточенные бои продолжаются.



Ситуация в Донбассе / Карта Liveuamap

Что происходит по другим направлениям

В Харьковском направлении российские военные активно ведут воздушную разведку. Именно благодаря ей, они корректируют огонь артиллерии и определяют позиции украинских защитников. Враг обстрелял Харьков, Петровку, Дементиевку и еще 18 населённых пунктов. У Старого Салтова и Мосьпанова отработала авиация кафиров. Кроме того, оккупанты дистанционно заминировали местность возле Лебяжьего.

Сейчас противник ведет наступление неподалеку от Лебяжьего и Базалиевки, а ВСУ пытаются отбросить его подразделения. Активные бои продолжаются.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг уготовил по Великой Новоселке, Новоселке, Новомихайловке, Павловке, Богоявленце, Солнцовке, Степногорске, Угледаре, Бурлацком, Волшебном, Железнодорожном, Гуляйполе, Гуляйпольском, Новоданиловке, Луковице.

Наступление оккупанты вели возле населенного пункта Шевченково, но отошли после того, как получили жесткий отпор. Пока бои продолжаются у Новомихайловки. Местность вокруг Инженерного и Украинского россияне заминировали.

На Южнобужском направлении враг прилагает максимальные усилия, чтобы удержать свои позиции и не дать ВСУ продвинуться.



Карта боевых действий Юга Украины / Карта Liveuamap

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