Атаки возле Покровска и многочисленные обстрелы позиций: карта фронта на 21 ноября

Российские оккупанты продолжают наступления на разных участках фронта и активно давят на Покровск. Несмотря на потери враг не останавливается и дальше ведет жестокую войну.

За сутки на передовой произошло 173 боевых столкновения. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне запустили по позициям бойцов и населенным пунктам 145 управляемых бомб и осуществили 3674 артобстрелов, из них 53 – из реактивных систем залпового огня.

Что произошло на фронте за сутки?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил одно боевое столкновение. Российская армия также сбросила пять управляемых авиабомб и осуществила 146 обстрелов позиций.

На Южно-Слобожанском направлении защитникам удалось отбить 6 атак противника в районах Синельниково, Волчанска и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении также произошло 6 вражеских атак. Оккупанты штурмовали у самого Купянска и в сторону Песчаного и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 10 раз и пытались продвинуться в районе Новоегоровки, Грековки, Шандриголово, Мирного, Колодезей и Новоселовки.

На Славянском направлении украинские военные смогли отбить 15 штурмов врага у Серебрянки, Дроновки, Северска, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

На Краматорском направлении произошло 6 атак противника на позиции наших защитников вблизи Новомаркового, Часового Яра и в сторону Предтечино и Ступочек.

На Константиновском направлении было 23 вражеские атаки в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Клебан-Быка, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении произошло 59 столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Покровск, Лысовка, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Филиал, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении россияне пытались 19 раз прорвать оборону ВСУ у Зеленого Гая, Привольного, Сосновки, Январского, Степного, Рыбного и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении было продвижение врага в Яблочном и Ровнополье.

На Ореховском направлении защитникам удалось отбить четыре атаки противника в районе Каменского и в сторону Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник безуспешно хотел продвинуться к Антоновскому мосту.

Как изменилась ситуация на фронте?