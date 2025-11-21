Атаки біля Покровська та численні обстріли позицій: карта фронту на 21 листопада
- За добу на фронті відбулося 173 бойових зіткнення, зокрема, 59 на Покровському напрямку.
- Російські війська здійснили 3674 артобстрілів та запустили 145 керованих бомб по позиціях ЗСУ та населених пунктах.
Російські окупанти продовжують наступи на різних ділянках фронту та активно тиснуть на Покровськ. Попри втрати ворог не зупиняється й далі веде жорстоку війну.
За добу на передовій відбулося 173 бойових зіткнення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Росіяни запустили по позиціях бійців та населених пунктах 145 керованих бомб і здійснили 3674 артобстрілів, з них 53 – із реактивних систем залпового вогню.
Що відбулося на фронті за добу?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив одне бойове зіткнення. Російська армія також скинула п’ять керованих авіабомб і здійснила 146 обстрілів позицій.
На Південно-Слобожанському напрямку захисникам вдалося відбити 6 атак противника у районах Синельникового, Вовчанська та у бік Колодязного.
На Куп’янському напрямку також сталося 6 ворожих атак. Окупанти штурмували біля самого Куп’янська та в бік Піщаного й Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 10 разів і намагалися просунутися у районі Новоєгорівки, Греківки, Шандриголового, Мирного, Колодязів та Новоселівки.
На Слов’янському напрямку українські військові змогли відбити 15 штурмів ворога біля Серебрянки, Дронівки, Сіверська, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.
Українські війська захищають Слов'янський напрямок: карта фронту
На Краматорському напрямку відбулося 6 атак противника на позиції наших оборонців поблизу Новомаркового, Часового Яру та у бік Предтечиного й Ступочок.
На Костянтинівському напрямку було 23 ворожі атаки в районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Клебан-Бика, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.
Чимало бої відбулося на Краматорському напрямку: карта
На Покровському напрямку відбулося 59 зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки.
Ситуація біля Покровська: показуємо на карті
На Олександрівському напрямку росіяни намагалися 19 разів прорвати оборону ЗСУ біля Зеленого Гаю, Привільного, Соснівки, Січневого, Степового, Рибного та Красногірського.
На Гуляйпільському напрямку було просування ворога в Яблуковому та Рівнопіллі.
На Оріхівському напрямку захисникам вдалося відбити чотири атаки противника у районі Кам’янського та у бік Степногірська й Приморського.
На Придніпровському напрямку противник безуспішно хотів просунутися до Антонівського мосту.
Як змінилася ситуація на фронті?
За даними ISW, українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку Костянтинівка – Дружківка. На більшості напрямків ворог намагається проводити атаки, але зіштовхується з українським спротивом.
Аналітики зазначають, що в Запорізькій області окупанти захопили село Веселе. Однак Сили оборони кажуть, що про окупацію села не йдеться. Противник у ході боїв не зміг встановити там контроль.
Минулої доби втрати російських загарбників склали 1 050 осіб та кілька одиниць техніки. Українські захисники уразили позицію особового складу, озброєння і військової техніки та пункт управління БпЛА російських окупантів.