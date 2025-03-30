Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какие изменения на фронте по состоянию на 30 марта

На Харьковском направлении наши войска остановили 4 атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 6 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Песчаного, Петропавловки и неподалеку Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Ямполовки, Колодязов, Торского, в направлениях Нового, Ольговки и Новомихайловки.

Враг пытается продвинуться на Лиманском направлении: смотрите карту

На Северском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в направлениях Майского, Александро-Шультино, Предтечино, Белой Горы, вблизи Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Крымского, Торецка и в направлении Дилиевки.

Россия хочет захватить Торецк: смотрите карту

На Покровском направлении, наши защитники остановили 93 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка 0 Серебряное, Андреевка, а также в направлении Котляровки.

Враг все больше давит на Покровск: смотрите карту

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 15 атак позиций наших войск вблизи Константинополя, Скудного и в направлении Разлива.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Привольного, Новоселки и в направлении Новополя.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское и Лобково.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлениях Садового и Приднепровского, успеха не имел.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 31 атаку российских захватчиков.

Что происходит на Курщине: смотрите карту

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Генштабе добавили, что потери врага за минувшие сутки составили 1510 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 20 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, две РСЗО, 111 БпЛА оперативно-тактического уровня и 130 автомобилей оккупантов.