Почти 250 штурмов за сутки, больше всего – возле Покровска: карта боевых действий на 28 ноября
- За минувшие сутки на фронте зафиксировано 247 боевых столкновений, украинские силы успешно отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях.
- На Южно-Слобожанском и других направлениях оккупанты осуществили многочисленные попытки прорыва, но были остановлены украинскими защитниками.
Российские войска продолжают давить на фронте. Силы обороны Украины сдерживают оккупантов и проводят эффективные контрнаступательные.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 247 боевых столкновений. О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Какова ситуация на фронте?
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за минувшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Противник совершил пять авиаударов, применив 11 управляемых бомб, а также провел 140 обстрелов, один из которых из РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении оккупанты шесть раз пытались прорвать оборону возле Волчанска, Амбарного и Двуречанского.
В районе Купянска произошло шесть вражеских атак, которые украинские силы успешно отбили вблизи Петропавловки, Малой Шапковки, Песчаного и Новоплатоновки.
Смотрите карту боевых действий на Купянском направлении / Deep State
Противник совершил 29 попыток прорыва на Лиманском направлении, атакуя позиции вблизи ряда населенных пунктов от Грековки и Карповки до Торского и Александровки.
На Славянском направлении украинские защитники остановили 13 попыток продвижения врага у Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Выемки, Федоровки и в направлении Закитного.
В районе Краматорска Силы обороны отбили три вражеские атаки у Часового Яра и в направлении Бондарного.
На Константиновском направлении оккупанты совершили 31 атаку в сторону Константиновки, Иванополье, Степановки и в районах Плещеевки и Русиного Яра.
59 штурмов противника отбили украинские военные на Покровском направлении в районах Шахматного, Мирнограда, Родинского, Новоэкономического, Котлиного и других населенных пунктов.
Показываем карту фронта возле Покровска / Deep State
На Александровском направлении противник провел 29 атак вблизи Ялты, Вербового, Привольного, Зеленого Гая, Степного и в направлении Алексеевки.
В районе Гуляйполя украинские силы сдержали 20 вражеских атак возле Затишья, Сладкого, Красного и на подступах к Доброполью, Прилук, Варваровки и Гуляйполя.
На Ореховском направлении отбито 10 атак в сторону Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска, Приморского и вблизи Каменского.
Карта боевых действий на Ореховском направлении / Deep State
Силы обороны остановили одну атаку врага на Приднепровском направлении в районе Антоновского моста.
Какие последние новости с поля боя?
По данным Генштаба, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара, сбросив при этом 133 управляемые авиабомбы.
Кроме этого, совершил 3470 обстрелов, из них 130 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2814 дронов-камикадзе. Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Терноватое, Гуляйполе, Григорьевка Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации в Покровске. Украинские силы продолжают сдерживать попытки российской армии штурмовать город небольшими штурмовыми группами.
По его словам, в течение последней недели в пределах Покровска провели масштабные зачистки, уничтожив вражеские подразделения на территории около 11,5 квадратных километров.
Несмотря на заявления России о якобы захвате Купянска, представитель Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов объяснил, что в самом городе остаются только несколько десятков российских военных, которые отрезаны от подкреплений и нормального обеспечения.
В то же время он отметил, что уничтожить их пока сложно, ведь оккупанты прикрываются гражданскими.