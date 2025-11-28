Майже 250 штурмів за добу, найбільше – біля Покровська: карта бойових дій на 28 листопада

Російські війська продовжують тиснути на фронті. Сили оборони України стримують окупантів і проводять ефективні контрнаступальні.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 247 бойових зіткнень. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському й Курському напрямках за минулу добу відбулося вісім бойових зіткнень. Противник здійснив п'ять авіаударів, застосувавши 11 керованих бомб, а також провів 140 обстрілів, один з яких із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти шість разів намагалися прорвати оборону біля Вовчанська, Амбарного та Дворічанського.

У районі Куп'янська відбулося шість ворожих атак, які українські сили успішно відбили поблизу Петропавлівки, Малої Шапківки, Піщаного та Новоплатонівки.

Дивіться карту бойових дій на Куп'янському напрямку / Deep State

Противник здійснив 29 спроб прориву на Лиманському напрямку, атакуючи позиції поблизу низки населених пунктів від Греківки й Карпівки до Торського та Олександрівки.

На Слов'янському напрямку українські захисники зупинили 13 спроб просування ворога біля Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Виїмки, Федорівки та у напрямку Закітного.

У районі Краматорська Сили оборони відбили три ворожі атаки біля Часового Яру та в напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 31 атаку в бік Костянтинівки, Іванопілля, Степанівки та в районах Плещіївки й Русиного Яру.

59 штурмів противника відбили українські військові на Покровському напрямку в районах Шахового, Мирнограда, Родинського, Новоекономічного, Котлиного та інших населених пунктів.

Показуємо карту фронту біля Покровська / Deep State

На Олександрівському напрямку противник провів 29 атак поблизу Ялти, Вербового, Привільного, Зеленого Гаю, Степового та у напрямку Олексіївки.

У районі Гуляйполя українські сили стримали 20 ворожих атак біля Затишшя, Солодкого, Червоного та на підступах до Добропілля, Прилук, Варварівки й Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку відбито 10 атак у бік Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська, Приморського та поблизу Кам'янського.

Карта бойових дій на Оріхівському напрямку / Deep State

Сили оборони зупинили одну атаку ворога на Придніпровському напрямку в районі Антонівського мосту.

Які останні новини з поля бою?