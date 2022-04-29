На Севере оккупанты не проводят наступательных действий. Основные силы россиян сосредоточены на Юге и Востоке нашего государства, сообщает 24 канал.

Важно Журналистка погибла при обстреле Киева, минус 23 тысячи оккупантов: основное за 65 день войны

Где продолжаются боевые действия

На Севере оккупанты обстреляли приграничные территории с территории России. Кроме того, враги нанесли ракетный удар по Хмельницкой области.

В Харьковской области боевые действия ведут на двух направлениях – Слобожанском и Изюмском. Однако активных наступательных действий оккупанты не проводили. Россияне пытаются удержать позиции, которые уже удалось занять.

На Донецком и Таврийском направлениях оккупанты обстреливают позиции наших воинов, чтобы не допустить перегруппировку украинских военных.

В Мариуполе ситуация остается критичной. Оккупанты продолжают блокировать "Азовсталь", где находятся наши защитники и мирные жители города.

Наши защитники наносят оккупантам сокрушительные потери. Так только за минувшие сутки ВСУ уничтожили:

около 200 оккупантов;

16 танков;

29 боевых бронированных машин;

4 артиллерийские системы;

1 средство ПВО;

2 самолета;

7 единиц автомобильной техники;

14 беспилотников;

Под контролем захватчиков временно находятся такие города как Мелитополь, Энергодар, Херсон, Каховка, Новая Каховка, Изюм, Волноваха, Бердянск и ряд других населенных пунктов Востока и Юга.



Карта боевых действий на 29 апреля / Скриншот

Интересно – общие потери врага по состоянию на 29 апреля: смотрите видео