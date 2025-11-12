Более 70 боестолкновений в районе Покровска и массовые обстрелы: карта боевых действий 12 ноября

Российские войска атакуют на разных направлениях фронта. Однако Силы обороны противодействуют врагу.

За прошедшие сутки на фронте произошло 217 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 10 боестолкновений. Россияне совершили 157 артиллерийских обстрелов, в том числе 3 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 17 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 18 атак. Силы обороны отражали штурмовые действия российских войск в районах Купянска, Степной Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосиново.

На Лиманском направлении захватчики атаковали 12 раз. Российские войска пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надежда, Твердохлебово, Колодези и в сторону населенного пункта Коровин Яр.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг 8 раз атаковал позиции наших подразделений в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

На Константиновском направлении россияне атаковали 16 раз в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Константиновка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 76 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Мирноград, Родинское, Лисовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 23 атаки на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Сладкого.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 3 атаки в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Сладкое и Даниловка.

На Ореховском направлении захватнические войска 4 раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.

На Краматорском и Приднепровском направлениях россияне наступательных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования российских наступательных группировок.

Коротко о главных событиях на фронте