Понад 70 боєзіткнень в районі Покровська та масові обстріли: карта бойових дій 12 листопада

Російські війська атакують на різних напрямках фронту. Проте Сили оборони протидіють ворогу.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 217 бойових зіткнень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 10 боєзіткнень. Росіяни здійснили 157 артилерійських обстрілів, зокрема 3 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 боєзіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Одрадне та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 18 атак. Сили оборони відбивали штурмові дії російських військ у районах Куп’янська, Степової Новоселівки, Борівської Андріївки та у бік Глушківки, Петропавлівки й Новоосинового.

На Лиманському напрямку загарбники атакували 12 разів. Російські війська намагалися просунутися вперед у районах населених пунктів Зарічне, Рідкодуб, Надія, Твердохлібове, Колодязі та у бік населеного пункту Коровин Яр.

На Слов’янському напрямку впродовж минулої доби ворог 8 разів атакував позиції наших підрозділів у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки й Дронівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни атакували 16 разів у районах населених пунктів Біла Гора, Щербинівка, Плещіївка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 76 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Новомиколаївка.

На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки на позиції українських військ поблизу населених пунктів Соснівка, Степове, Новомиколаївка, Першотравневе, Рибне та у бік Солодкого.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 3 атаки в районі населених пунктів Зелений Гай, Солодке й Данилівка.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська 4 рази атакували позиції наших оборонців у бік населеного пункту Приморське.

На Краматорському та Придніпровському напрямках росіяни наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування російських наступальних угруповань.

Коротко про головні події на фронті