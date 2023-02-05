Об актуальной ситуации на фронте рассказали в утреннем сведении Генштаба ВСУ.

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Какая сит уация на Востоке

Российская армия сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В то же время, среди мобилизованных россиян фиксируют многие отказы от участия в боевых действиях. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию России возвращено около 600 человек указанной категории.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Кременная и Шипиловка Луганской области;

Верхнекаменное, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Клещиевка Донецкой области.

В Генштабе отмечают, что враг продолжает вести оборону ранее захваченных рубежей по другим направлениям, обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения.

Что происходит на фронте: смотрите карту

Оккупанты обстреливают мирных жителей

В течение суток враг произвел 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Херсона. Кроме того, под огонь россиян попали населенные пункты на:

Купянском,

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Новопавловском,

Запорожском,

Херсонском направлении.

В Донецкую область посылают медиков из Якутии

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками. Поэтому, российские оккупанты обустраивают детские садики, школы или просто складские помещения под полевые госпитали.

Также известно, что в один из таких госпиталей, где на лечении находится около 70 человек, в Светлодарск прибыл медицинский персонал из Якутии.

Наши воины "дают на орехи" оккупантам

В течение суток украинская авиация нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили: